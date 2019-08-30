Беглый олигарх из Башкирии опасается за свою жизнь

Азамат Кильдигушев, уфимский предприниматель, ныне находящийся в федеральном розыске и находящийся сейчас в Грузии, опасается за свою жизнь. Об этом он рассказал нам по телефону.

По словам предпринимателя, он обладает информацией о том, что с территории России, точнее, Башкирии в сторону Грузии выехали киллеры и едут они к нему. Их он называет членами некой «мафии Зауралья».

В этой связи он вынужден скрываться и пользоваться охраной не только своей, но и прибегнуть к защите со стороны государственных спецслужб Грузии.

Азамат Кильдигушев известен тем, что является (или являлся) фигурантом так называемого «Списка Титова». Это список предпринимателей, скрывающихся за пределами России, но, по их утверждению, готовых вернуться на родину и доказать свою невиновность по возбужденным в отношении них уголовным делам.

Данный список подготовил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов, передал его Владимиру Путину. Глава государства в свою очередь дал задание руководителям российских правоохранительных ведомств подготовить по списку Бориса Титова свои предложения.

Азамат Куильдигушев в начале этого года был задержан в Грузии по линии Интерпола по требованию России. Однако менее месяца назад он был отпущен из грузинской тюрьмы. Также уфимский предприниматель нам сообщил, что в настоящее время оформляет грузинское гражданство. И оставил нам звуковое сообщение, в котором, как он сам говорит, на всякий случай предупреждает, что заканчивать свою жизнь самоубийством в его планы не входит.