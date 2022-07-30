В Башкирии в ДТП с нетрезвым водителем пострадал 3-летний ребенок

Сегодня, 30 июля, в Баймакском районе произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, на 3 км автодороги Баймак-Амангильдино-Серменево 33-летний местный житель за рулём «Nissan Almera» допустил столкновение с «Ладой Гранта» под управлением 38-летней жительницей.
Так, в 3-летний пассажир отечественного автомобиля с различными травмами был госпитализирован. Подчеркивается, что водительница «Лады» перевозила ребенка без специального удерживающего устройства. Между тем, водитель «Nissan» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 18 июля произошла страшная авария в селе Бакалы, 23-летний водитель AUDI A5 будучи в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех девушек, которые от полученных травм скончались на месте. Так, было возбуждено уголовного дела по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, а обвиняемый был отправлен под стражу до 18 сентября.
Отметим, что с того дня в Башкирии началась череда смертельных ДТП. В частности, в период с 18 по 25 июля скончалось 27 человек.