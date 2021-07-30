В Башкирии при столкновении трех автомобилей погиб мужчина

Напомним, ещё одно ДТП с погибшим накануне произошло в Кушнаренковском районе. Автомобиль «Geely Emgrand», за рулём которого был 22-летний парень, съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир погиб, а водитель госпитализирован.