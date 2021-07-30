В Башкирии при столкновении трех автомобилей погиб мужчина

В Башкирии при столкновении трех автомобилей погиб мужчина
В Башкирии при столкновении трех автомобилей погиб мужчина
Вчера, 16:38ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Госкомитет по ЧС РБ
На место происшествия выехали спасатели, медики и сотрудники полиции.

Сегодня, 30 июля, на трассе Уфа-Белорецк возле села Серменево произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

На дороге столкнулись сразу три автомобиля: Lada Granta, Mitsubishi Outlander и ВАЗ-2114. Водитель первой машины, к сожалению, не выжил.

Напомним, ещё одно ДТП с погибшим накануне произошло в Кушнаренковском районе. Автомобиль «Geely Emgrand», за рулём которого был 22-летний парень, съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир погиб, а водитель госпитализирован.

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