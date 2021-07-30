В Башкирии двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата, 30 человек эвакуировали

В результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир жилого дома были эвакуированы 30 человек, из них шестеро дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Башкирии. Однако эвакуированные жители отказались от подготовленного пункта временного размещения в гостинице «Большой Урал».