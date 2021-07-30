В Башкирии двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата, 30 человек эвакуировали

В Башкирии двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата, 30 человек эвакуировали
В Башкирии двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата, 30 человек эвакуировали
Вчера, 09:21ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГУ МЧС России по РБ
Аппарат взорвался в квартире жилого дома.

Инцидент произошел сегодня, 30 июля в Салавате, на улице Матросова, 50. На месте происшествия работают 10 сотрудников ведомства и четыре единицы техники. Пострадавших двое и они госпитализированы.

В результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир жилого дома были эвакуированы 30 человек, из них шестеро дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Башкирии. Однако эвакуированные жители отказались от подготовленного пункта временного размещения в гостинице «Большой Урал».

Напомним, на этой неделе в Салавате семеро мужчин оказались в больнице после распития неких неустановленных жидкостей. Местные жители и очевидцы предполагали, что отравились участники застолья самогоном.

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