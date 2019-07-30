Вода в реке Иркут поднялась выше критической отметки

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уровень воды в реке Иркут 30 июля превысил критическое значение на 13 сантиметров и составил 333 сантиметра.
При этом угроза подтопления жилого сектора пока отсутствует, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что разлив Иркута пока наблюдается лишь в низменных участках.
Кроме этого, поднялся уровень воды в Анкаре. Итогом стало подтопление участка Нижней набережной в Иркутске. Близлежащие территории были укреплены дополнительно.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей