В Уфе глубокой ночью в пожаре погиб пожилой человек
Вчера, 11:19ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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ЧП произошло в микрорайоне Затон.
Сегодня, 30 июля, примерно в три часа ночи пожарные расчеты выехали на тушение пожара в частном хозяйстве на улице Ахметова в Уфе.
Силами нескольких пожарных автомобилей и огнеборцев удалось локализовать пожар уже через полчаса и окончательно справиться с ним к 3.45.
Огонь повредил хозяйство общей площадью 84 кв.метра. На пепелище был найден труп погибшего 74-летнего мужчины.
Обстоятельства происшедшего выясняются. Разбор сгоревших конструкций завершился на рассвете.
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