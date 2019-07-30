В Башкирии после ссоры мужчина вытолкнул подругу с 9-го этажа

Бытовая ссора между мужчиной и женщиной завершилась трагедией в городе Ишимбае. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в полиции.

По предварительным данным, ранее судимый мужчина повздорил со своей 29-летней сожительницей и в порыве негодования вытолкнул ее из окна 9-го этажа вниз. В итоге после падения женщина скончалась на месте от полученных травм.