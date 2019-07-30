В Башкирии после ссоры мужчина вытолкнул подругу с 9-го этажа
Вчера, 10:39ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Преступление было совершено в Ишимбае на днях.
Бытовая ссора между мужчиной и женщиной завершилась трагедией в городе Ишимбае. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в полиции.
По предварительным данным, ранее судимый мужчина повздорил со своей 29-летней сожительницей и в порыве негодования вытолкнул ее из окна 9-го этажа вниз. В итоге после падения женщина скончалась на месте от полученных травм.
В качестве причины пока называется бытовая ссора. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело против ее сожителя. Подозреваемый в убийстве задержан.
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