После празднования дня ВМФ двое жителей Башкирии сгорели в машине
Вчера, 12:17ПроисшествияТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ Вести-Башкортостан
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ЧП произошло в Зианчуринском районе республики.
Накануне, 29 июля, ночью случилось несчастье в Зианчуринском районе Башкирии. Видео данного ЧП опубликовали «Вести-Башкортостан».
По словам очевидцев, они увидели пылающий автомобиль и поспешили к нему. Огонь разгорелся слишком сильно, пришлось вызывать пожарных.
После того, как с огнем справились, в салоне обнаружили обгоревшие трупы двух мужчин. По предварительным данным, погибшие являлись местными жителями. Накануне они праздновали день Военно-морского флота, который закончился столь трагически для них.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей