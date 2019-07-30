После празднования дня ВМФ двое жителей Башкирии сгорели в машине

По словам очевидцев, они увидели пылающий автомобиль и поспешили к нему. Огонь разгорелся слишком сильно, пришлось вызывать пожарных.

После того, как с огнем справились, в салоне обнаружили обгоревшие трупы двух мужчин. По предварительным данным, погибшие являлись местными жителями. Накануне они праздновали день Военно-морского флота, который закончился столь трагически для них.