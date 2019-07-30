«Алкотестер показал 800 промилле!»: глава ГИБДД Башкирии рассказал об утренней погоне

Начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов прокомментировал погоню, которая развернулась сегодня, 30 июля, рано утром, практически в самом центре башкирской столицы.

Напомним, сообщение о том, что иномарка «Ауди А4» с нетрезвым водителем отъезжает от ночного клуба, поступило в полицию в 6 часов утра. Сотрудники ДПС попытались остановить опасный автомобиль, однако тот прибавил скорость. По пути иномарка столкнулась на перекрестке с 14-й моделью ВАЗ, которая, в свою очередь, толкнула ближайший «Форд Фьюжн».

Задержать иномарку-нарушителя удалось, только заблокировав ей проезд. За рулем стражи порядка обнаружили 21-летнюю нетрезвую барышню,которая пыталась упорно доказать, что она трезва.

Как сообщил позднее на пресс-конференции Динар Гильмутдинов, эта история, а точнее поведение автомобилистки, удивили даже опытных сотрудников ДПС. Несмотря на все ее заявления, алкотестер показал у автоледи степень опьянения в 800 промилле. На нее оформили 12 протоколов о нарушениях. И это явно только начало всего ее злоключения.