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«Алкотестер показал 800 промилле!»: глава ГИБДД Башкирии рассказал об утренней погоне
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«Алкотестер показал 800 промилле!»: глава ГИБДД Башкирии рассказал об утренней погоне

Вчера, 13:44ПроисшествияТатьяна МайороваФото: скриншот видео/ Вести-Башкортостан
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