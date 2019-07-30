«Алкотестер показал 800 промилле!»: глава ГИБДД Башкирии рассказал об утренней погоне
На задержанную нетрезвую водительницу составили 12 протоколов за нарушения.
Начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов прокомментировал погоню, которая развернулась сегодня, 30 июля, рано утром, практически в самом центре башкирской столицы.
Напомним, сообщение о том, что иномарка «Ауди А4» с нетрезвым водителем отъезжает от ночного клуба, поступило в полицию в 6 часов утра. Сотрудники ДПС попытались остановить опасный автомобиль, однако тот прибавил скорость. По пути иномарка столкнулась на перекрестке с 14-й моделью ВАЗ, которая, в свою очередь, толкнула ближайший «Форд Фьюжн».
Задержать иномарку-нарушителя удалось, только заблокировав ей проезд. За рулем стражи порядка обнаружили 21-летнюю нетрезвую барышню,которая пыталась упорно доказать, что она трезва.
Как сообщил позднее на пресс-конференции Динар Гильмутдинов, эта история, а точнее поведение автомобилистки, удивили даже опытных сотрудников ДПС. Несмотря на все ее заявления, алкотестер показал у автоледи степень опьянения в 800 промилле. На нее оформили 12 протоколов о нарушениях. И это явно только начало всего ее злоключения.
Интересно, что девушка и ее спутница вели трансляцию гонки в соцсетях, что, собственно, и помогло стражам порядка максимально быстро их задержать.