В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила 84-летнего пенсионера

В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила 84-летнего пенсионера
В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила 84-летнего пенсионера
Сегодня, 20:51ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О дорожном инциденте с летальным исходом 30 июня сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ

В Уфе 84-летний пешеход умер в результате наезда на него поливомоечной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что инцидент произошёл сегодня на проспекте Октября. Там 60-летний водитель за рулем поливомоечной машины «ГАЗ», двигавшейся задним ходом по тротуару, не заметил в зеркалах заднего вида мужчину преклонного возраста.

Как отметил водитель в ходе беседы с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, остановку он совершил лишь после того, как почувствовал толчок. 84-летний пешеход от полученных в результате дорожного инцидента травм скончался на месте.

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