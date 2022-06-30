В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила 84-летнего пенсионера

В Уфе 84-летний пешеход умер в результате наезда на него поливомоечной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что инцидент произошёл сегодня на проспекте Октября. Там 60-летний водитель за рулем поливомоечной машины «ГАЗ», двигавшейся задним ходом по тротуару, не заметил в зеркалах заднего вида мужчину преклонного возраста.
Как отметил водитель в ходе беседы с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, остановку он совершил лишь после того, как почувствовал толчок. 84-летний пешеход от полученных в результате дорожного инцидента травм скончался на месте.