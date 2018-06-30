В Уфе пропавшую пенсионерку нашли мертвой

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Надежда Шабаева 1927 года рождения страдала потерей памяти.
В Уфе прекращены поиски пропавшей 91-летней пенсионерки Надежды Шабаевой, сообщили в сообществе «Лиза Алерт. Башкортостан».
Женщина, страдающая потерей памяти, пропала в Уфе 28 июня. Ее искали родственники и волонтеры. Вчера Надежду Петровну обнаружили мертвой. Причина и подробности смерти пенсионерки на данный момент неизвестны.
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