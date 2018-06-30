В Башкирии чиновник незаконно выделил жилье своей семье

На заместителя главы администрации одного из сел Буздякского района заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие считает, что в 2014 году мужчина скрыл факт отчуждения его супругой надлежащего ей имущества, чтобы получить социальное жилье. Будучи председателем комиссии по жилищным вопросам администрации сельсовета, он обеспечил признание его, его жены и сына нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В результате противозаконных действий, семья получила комнату площадью 21,7 квадратных метров на которую впоследствии было зарегистрировано право собственности. Таким образом из муниципальной собственности жилое помещение было изъято незаконно.