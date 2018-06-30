Скончался Игорь Губанов, отрубавший себе пальцы за изнасилованную жену

Игорь Губанов из Магнитогорска, который отрубал себе пальцы в знак протеста после истории с изнасилованием его супруги, скончался от инсульта, сообщает «Romb».

Напомним, 26 января 2016 года Салиму Мухамедьянову и ее супруга Игоря Губанова задержали полицейские, приехавшие по вызову соседки, которая пожаловалась на шум в их квартире. В отделе на них составили административные протоколы. Пару отпустили из отдела, но через несколько часов те же полицейские, что задержали их в первый раз, снова приехали к супругам и отвезли их обратно. Губанова поместили в камеру, а Мухамедьянову отвели в комнату отдыха сотрудников, где, по ее словам, избили и изнасиловали.

Задержанные вышли из отдела на следующее утро, тогда Губанов и узнал о случившемся с его женой. По словам мужчины, один из полицейских пригрозил, что найдет у них наркотики, и потребовал, чтобы супруги скрылись из города. Они действительно уехали, но затем обратились с заявлениями о происшедшем в полицию и следком.

Через месяц следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но после жалобы правозащитников все же возбудили дело в отношении неустановленных лиц по пункту «а» части 3 статьи 286 УК. Мухамедьянова уже в статусе потерпевшей прошла исследование на полиграфе, которое подтвердило правдивость ее рассказа.

Однако в июле того же года дело об изнасиловании в отделе закрыли, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе.

Правозащитники утверждают, что одна из экспертиз обнаружила в образцах, представленных на экспертизу, некие биологические следы, а дальнейшее исследование должно было определить, кому они принадлежат. Однако образцы, которые направили на исследование, были потеряны, а когда их нашли, они содержали следы Губанова.