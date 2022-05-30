Житель Ростовской области умер отравившись вяленой рыбой

В мае 2022 года в Ростовской области зафиксирован случай гибели человека от ботулизма, причиной которого явилось употребление в пищу вяленой рыбы домашнего приготовления.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2022 года в области зарегистрировано 5 случаев ботулизма, из которых один с летальным исходом. Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру». «Лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов и рыбной продукции (вяленой рыбы) только промышленного приготовления», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ботулизм — это острая инфекционная болезнь, развивающаяся после употребления пациентом продуктов, содержащих токсин ботулизма. Болезнь сопровождается болями в животе, рвотой, повышением температуры, а также нарушением зрения, инкубационный период составляет от нескольких часов до пяти суток.

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