В Башкирии из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка

Ранее, мы сообщали, что в регионе стали чаще гибнуть дети после падения из окон. Так, по данным уполномоченной по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной, В 2021 году при данных обстоятельствах скончалось 5 детей, что на одного ребенка больше, в сравнении с 2020 годом.