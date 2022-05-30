Сильный пожар в промзоне Уфы напугал жителей Черниковки густым и сильным дымом

Сильный пожар в промзоне Уфы напугал жителей Черниковки густым и сильным дымом
Сильный пожар в промзоне Уфы напугал жителей Черниковки густым и сильным дымом
30 мая, 15:09ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожар на Индустриальном шоссе, 1/1 в данный момент тушат специалисты МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства 30 мая.

Сегодня, 30 мая около обеда поступило сообщение о горении здания по адресу Индустриальное шоссе, 1/1, что в промзоне Уфы. На место незамедлительно выехали пожарные, которые выяснили, что горит помещение ангарного типа площадью 30 метров, а точнее его обшивка.

По предварительным данным ведомства пожар обошелся без жертв, также в ведомстве сообщили, что нет и угрозы распространения огня на здания расположенные по соседству.

Причины возгорания еще предстоит выяснить дознавателям МЧС, которые работают на месте.

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