В Башкирии в реке обнаружен труп мужчины

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Обстоятельства гибели мужчины установлены.
Вчера, 29 мая, спасатели выудили из озера Подвода недалеко от села Юсупово Дюртюлинского района мертвое тело мужчины. Как выяснилось, 41-летний сельчанин пропал еще 24 мая. Родственники сообщили, что в тот день он ушел рыбачить.
Пятидневные поиски завершились, когда его труп вытащили из водоема. Как сообщает Госкомитет РБ по Чрезвычайным ситуациям, мужчина утонул во время рыбалки.
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