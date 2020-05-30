В Башкирии в реке обнаружен труп мужчины

Вчера, 29 мая, спасатели выудили из озера Подвода недалеко от села Юсупово Дюртюлинского района мертвое тело мужчины. Как выяснилось, 41-летний сельчанин пропал еще 24 мая. Родственники сообщили, что в тот день он ушел рыбачить.