Под Уфой мотоциклист погиб при столкновении с фурой

Смертельное дорожное происшествие зафиксировано вчера, 29 мая, днем. По данным региональной Госавтоинспекции, на 10-м км дороги Дема-Затон фура сбила мотоциклиста. Несмотря на то, что очевидцы происшествия немедленно поспешили на помощь и вызвали бригаду врачей, спасти жизнь мотоциклиста не удалось. Он скончался на руках врачей «скорой помощи».