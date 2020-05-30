Под Уфой мотоциклист погиб при столкновении с фурой
Сегодня, 13:56ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Мужчина скончался, пока его везли в больницу на «скорой».
Смертельное дорожное происшествие зафиксировано вчера, 29 мая, днем. По данным региональной Госавтоинспекции, на 10-м км дороги Дема-Затон фура сбила мотоциклиста. Несмотря на то, что очевидцы происшествия немедленно поспешили на помощь и вызвали бригаду врачей, спасти жизнь мотоциклиста не удалось. Он скончался на руках врачей «скорой помощи».
В ведомстве сообщают, что на данный момент выясняются все обстоятельства смертельной аварии.
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