Жительницу Башкирии подозревают в смерти мужа

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Женщина умышленно несколько раз ударила ножом супруга, что привело к его смерти.
Ночью 28 мая 2018 года рядом одним из домов в Абзелиловском районе обнаружили труп 57-летнего местного жителя. В его убийстве подозревается 58-летняя жена мужчины.
По версии следствия, ночью между супругами возник конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в область правого бедра. Она не подозревала, что муж может скончаться от полученных ран.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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