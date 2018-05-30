Жительницу Башкирии подозревают в смерти мужа

Ночью 28 мая 2018 года рядом одним из домов в Абзелиловском районе обнаружили труп 57-летнего местного жителя. В его убийстве подозревается 58-летняя жена мужчины.

По версии следствия, ночью между супругами возник конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в область правого бедра. Она не подозревала, что муж может скончаться от полученных ран.