В Уфе из-за столкновения двух «НефАЗ»ов пострадали четыре пассажира
Сегодня, 11:57ПроисшествияЗиля Аскерова
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Авария произошла в районе Универмага «Уфа» на проспекте Октября.
Вчера, 29 мая, утром "НефАЗ", ехавший по маршруту 57А, врезался в другой автобус, который остановился из-за поломки. В первом "НефАЗ"е находились 18 человек. Четверо из них пострадали в результате столкновения.
На данный момент сотрудники ГИБДД Башкирии.
За минувшие сутки в республике зафиксировано 11 автоаварий.
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