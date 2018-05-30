В Башкирии перевернулся 25-тонный большегруз с нефтепродуктами
Сегодня, 12:21ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Разлив нефтепродукта составил 1,3 тонны.
30 мая в 10:20 в Салаватском районе на 54 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит произошла авария с большегрузом MAN, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Большегруз MAN, груженый нефтесодержащей жидкостью, опрокинулся на крутом повороте. Площадь разлившегося нефтепродукта составила 200 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Сейчас ликвидируются последствия аварии.
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