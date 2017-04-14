В Башкирии в конце мая выпал снег

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Снег выпал в городе Белорецк.
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Сюжеты: Весна в Башкирии
Природа продолжает удивлять жителей Башкирии. Так, сегодня, 30 мая в Белорецке выпал снег. Фотографии Медиакорсети прислали местные жители.
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