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В Башкирии в конце мая выпал снег
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии в конце мая выпал снег
Сегодня, 09:51ПроисшествияОльга Корзик
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