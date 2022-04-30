Проснулись в фильме ужасов: в Башкирии бродячие собаки загрызли четырех барашков

Представитель администрации Салаватского района сообщил, что информацию уже передали предпринимателю, который занимается отловом бродячих животных. Собак пообещали отловить до 3 мая. В то же время там напомнили, что в соответствии с законом об ответственном обращении с животными регулирование численности животных проводится методом отлова и стерилизации, затем их вакцинируют и выпускают на то же место.