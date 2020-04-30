В Башкирии местный житель погиб в собственном погребе

Несчастный случай произошел на территории садового участка 28 апреля. Об этому сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник.

По информации журналистов, 32-летний мужчина полез в погреб во время того, когда расширял его. Когда он начал копать яму, на него рухнуло бетонное покрытие, придавив пострадавшего.