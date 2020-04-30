В Башкирии местный житель погиб в собственном погребе
30 апреля, 14:00ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Трагедия произошла на частной территории в садовом товариществе под Уфой.
Несчастный случай произошел на территории садового участка 28 апреля. Об этому сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник.
По информации журналистов, 32-летний мужчина полез в погреб во время того, когда расширял его. Когда он начал копать яму, на него рухнуло бетонное покрытие, придавив пострадавшего.
На помощь мужчине поспешили его друзья, которые пытались приподнять бетонный массив, однако спасти его так и не удалось, и потом приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Детали несчастного случая сейчас все еще уточняются.
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