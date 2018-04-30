В Башкирии на пороге Айгир при столкновении катамаранов погибла женщина

Вечером 29 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 33-летней женщины в реке Малый Инзер, сообщили в следкоме Башкирии.

По предварительным данным, днем 29 апреля два катамарана с туристами сплавлялись по реке Малый Инзер и столкнулись на пороге Айгир. Катамараны перевернулись. А одна из туристок, жительница Санкт-Петербурга, погибла.

Ее тело извлекли из воды без видимых телесных повреждений.

- Предположительная причина смерти - утопление, - сообщили в следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.