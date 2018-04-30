В Башкирии на пороге Айгир при столкновении катамаранов погибла женщина
Следком Башкирии проводит доследственную проверку по данному факту.
Вечером 29 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 33-летней женщины в реке Малый Инзер, сообщили в следкоме Башкирии.
По предварительным данным, днем 29 апреля два катамарана с туристами сплавлялись по реке Малый Инзер и столкнулись на пороге Айгир. Катамараны перевернулись. А одна из туристок, жительница Санкт-Петербурга, погибла.
Ее тело извлекли из воды без видимых телесных повреждений.
- Предположительная причина смерти - утопление, - сообщили в следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Следственное управление призывает туристов быть бдительными и, путешествуя по воде на любых средствах передвижения, использовать спасательные жилеты. Передвигаясь группами, сообщать о своих маршрутах МЧС.