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В Башкирии на пороге Айгир при столкновении катамаранов погибла женщина
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Башкирии на пороге Айгир при столкновении катамаранов погибла женщина

Сегодня, 18:06ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: surb.sledcom.ru
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