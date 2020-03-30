В Уфе обрушилась часть стены в жилом доме

В уфимском управлении по гражданской защите передали, что инцидент произошел сегодня, в 13:12 в доме по улице Льва Толстого,4.

По словам заявительницы, обрушилась часть стены. Спасатели установили, что в жилом здании отслоилась часть штукатурки от фасада и его куски упали на тротуар.