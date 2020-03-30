В Уфе обрушилась часть стены в жилом доме
30 марта, 15:48ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты
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Жительница дома сообщила о произошедшем сегодня, 30 марта.
В уфимском управлении по гражданской защите передали, что инцидент произошел сегодня, в 13:12 в доме по улице Льва Толстого,4.
По словам заявительницы, обрушилась часть стены. Спасатели установили, что в жилом здании отслоилась часть штукатурки от фасада и его куски упали на тротуар.
В настоящий момент на месте происшествия установили ограждение для безопасности пешеходов. Во время ЧП никто не пострадал. Ремонтировать здание будет управляющая компания, причины случившегося пока что выясняются.
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