Фото: pxhere.com
В Иркутске перевернулась маршрутка с пассажирами
30 марта, 20:32Происшествия
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В Иркутске водитель микроавтобуса потерял управление над транспортным средством и вылетел в кювет, где перевернулся. Пострадали два пассажира.
Маршрутка ехала из микрорайона Лесной в сторону центра, пишет fedpress.ru. Микроавтобусом владеет частный перевозчик. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, а также проверяют квалификацию водителя и техническое состояние транспортного средства.
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