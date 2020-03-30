В Башкирии в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу 28-летнего парня

В МВД по Башкирии передали, что на днях к ним поступило сообщение о госпитализации 28-летнего местного жителя. Молодого парня, по данным полицейских, доставили в больницу с тяжелым ранением в грудную клетку.

Позже удалось выяснить, что его привезли на скорой с улицы Рихарда Зорге. Выяснилось, что на него напал 29-летний знакомый, когда они вместе распивали спиртные напитки. Сообщается, что конфликт возник на почве ревности к жене подозреваемого. Он вызвал гостя на улицу, ранил его там ножом, а потом заперся в квартире.