В Башкирии в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу 28-летнего парня
30 марта, 18:52ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Ему нанес вред его друг.
В МВД по Башкирии передали, что на днях к ним поступило сообщение о госпитализации 28-летнего местного жителя. Молодого парня, по данным полицейских, доставили в больницу с тяжелым ранением в грудную клетку.
Позже удалось выяснить, что его привезли на скорой с улицы Рихарда Зорге. Выяснилось, что на него напал 29-летний знакомый, когда они вместе распивали спиртные напитки. Сообщается, что конфликт возник на почве ревности к жене подозреваемого. Он вызвал гостя на улицу, ранил его там ножом, а потом заперся в квартире.
Пострадавший сейчас находится в больнице под присмотром врачей.
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