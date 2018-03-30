В Уфе разыскивается водитель, сбивший пешехода на улице Столярова

Полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

29 марта около часа ночи напротив дома №4/1 на улице Столярова водитель на неустановленном автомобиле ехал в сторону Демского шоссе со стороны микрорайона Яркий и сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший госпитализирован. Он сообщил, что автомобиль был светлого цвета.