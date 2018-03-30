В Уфе разыскивается водитель, сбивший пешехода на улице Столярова

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Пострадавший сообщил, что автомобиль был светлого цвета.
Полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
29 марта около часа ночи напротив дома №4/1 на улице Столярова водитель на неустановленном автомобиле ехал в сторону Демского шоссе со стороны микрорайона Яркий и сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший госпитализирован. Он сообщил, что автомобиль был светлого цвета.
Если вам что-нибудь известно о происшествии, обратитесь по номерам телефонов: 237-02-02, 237-84-80 или 02.
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