В Уфе нашли сбежавшую из дома 15-летнюю девочку

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Она ушла из дома 24 февраля из дома в центре города и не вернулась.
Как сообщают в МВД Башкирии, поиски 15-летней Валерии Меер прекратились. Она найдена и передана родителям.
Неизвестно, где и в каком состоянии подросток была найдена. Поисковики говорят, что она «бегунок», сбегала в 2014 и 2015 годах тоже.
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