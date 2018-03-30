В Уфе нашли сбежавшую из дома 15-летнюю девочку

Как сообщают в МВД Башкирии, поиски 15-летней Валерии Меер прекратились. Она найдена и передана родителям.

Неизвестно, где и в каком состоянии подросток была найдена. Поисковики говорят, что она «бегунок», сбегала в 2014 и 2015 годах тоже.