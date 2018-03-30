В Башкирии прокуратура защитила права восьмерых детей

В городе Агидель четыре семьи направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. При это они должны были оформить жилье в собственность всех членов семьи, в том числе и детей, но в течение полугода не сделали этого, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Нет документа на собственность у ребенка - значит, могли продать квартиру без его согласия.

В прокуратуре посчитали, что это могло привести к ущемлению интересов восьми несовершеннолетних детей, и обратились в суд.

Теперь шестерым из восьмерых детей уже оформили их право собственности на долю жилья.