В Башкирии прокуратура защитила права восьмерых детей

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Правда, родители двоих детей еще должны оформить жилье в общую долевую собственность.
В городе Агидель четыре семьи направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. При это они должны были оформить жилье в собственность всех членов семьи, в том числе и детей, но в течение полугода не сделали этого, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Нет документа на собственность у ребенка - значит, могли продать квартиру без его согласия.
В прокуратуре посчитали, что это могло привести к ущемлению интересов восьми несовершеннолетних детей, и обратились в суд.
Теперь шестерым из восьмерых детей уже оформили их право собственности на долю жилья.
- В настоящее время три семьи уже оформили приобретенные жилые помещения в общую долевую собственность, - уточнили в прокуратуре.
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