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В Башкирии пилораму закрыли на 70 суток из-за мигрантов из Китая
Сюжеты:
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В Башкирии пилораму закрыли на 70 суток из-за мигрантов из Китая

Сегодня, 14:30ПроисшествияЗлата Зукович
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