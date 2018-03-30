В Башкирии пилораму закрыли на 70 суток из-за мигрантов из Китая
Сегодня, 14:30ПроисшествияЗлата Зукович
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
А директора оштрафовали.
ООО «Восток» незаконно устроило на пилораму двух граждан Китайской Народной Республики без разрешения на работу, которые приехали в Россию по туристической визе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Директор фирмы, трудоустроив мигрантов, не сообщил об этом в миграционную службу. На него возбудили административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина». Суд оштрафовал директора организации на 120 тысяч рублей и остановил работу фирмы на 70 суток. Мигрантов из России выдворили.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей