В Уфе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка, погибла пассажирка пенсионного возраста

В Уфе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка, погибла пассажирка пенсионного возраста
В Уфе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка, погибла пассажирка пенсионного возраста
Вчера, 17:21ПроисшествияАндрей КоролевФото: 1MI
В результате аварии водитель «десятки» госпитализирован, его пассажирка — погибла на месте.

Сегодня, 30 января, в Уфе в четвертом часу дня произошло ДТП на улице Перспективная. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2110 и встречная иномарка «Renault Duster». В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

Пассажирка «десятки», которой «на вид около 70 лет», скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняется.

Напомним, Радий Хабиров неоднократно критиковал Минтранс Башкирии за высокие показатели дорожной смертности. В 2021 году поставленные в начале 2021 года показатели достигнуты не были. В частности, количество ДТП в регионе снизилось, но количество смертей — увеличилось.

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