В Уфе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка, погибла пассажирка пенсионного возраста

Сегодня, 30 января, в Уфе в четвертом часу дня произошло ДТП на улице Перспективная. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2110 и встречная иномарка «Renault Duster». В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован.
Пассажирка «десятки», которой «на вид около 70 лет», скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняется.
Напомним, Радий Хабиров неоднократно критиковал Минтранс Башкирии за высокие показатели дорожной смертности. В 2021 году поставленные в начале 2021 года показатели достигнуты не были. В частности, количество ДТП в регионе снизилось, но количество смертей — увеличилось.