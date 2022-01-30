В Башкирии женщина ударила супруга ножом, возбуждено уголовное дело

В Башкирии женщина ударила супруга ножом, возбуждено уголовное дело
В Башкирии женщина ударила супруга ножом, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:05ПроисшествияАндрей КоролевФото: 1MI
Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Кумертау. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу, которому она нанесла ножевое ранение в грудь.

Ночью 28 января 55-летняя жительница Кумертау ударила ножом своего 34-летнего супруга. По ее словам, в ходе распития спиртных напитков мужчина начал ее ревновать, в том числе и потому, что женщина собралась на заработки в Москву. Разгоревшаяся ссора переросла в потасовку, женщина ударила супруг в область груди ножом. Осознав произошедшее, она вызвала скорую помощь. Мужчина был доставлен в городскую больницу.

Следственный отдел ОМВД РФ по Кумертау возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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