В Башкирии в ДТП погиб подросток, ходатайство о передаче дела направлено прокурору

По предварительным данным, вчера, 29 января, в Мелеузовском районе Башкирии на 6 км автодороги Мелеуз-Федоровка (вблизи с. Троицкое) произошло ДТП. Столкнулись встречные «Шевроле Нива», за рулем которой находился 51-летний житель Мелеуза, и «Лада Калина» под управлением 35-летней жительницы Салавата. Последняя ехала с двумя детьми. В результате аварии погиб ее сын 2008 г. р., дочь 2016 г. р. с травмами госпитализирована.
По данному факту Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РБ направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.
Напомним, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, еще 10 получили травмы. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2100 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.