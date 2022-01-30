В Башкирии в ДТП погиб подросток, ходатайство о передаче дела направлено прокурору

В Башкирии в ДТП погиб подросток, ходатайство о передаче дела направлено прокурору
В Башкирии в ДТП погиб подросток, ходатайство о передаче дела направлено прокурору
Сегодня, 13:52ПроисшествияАндрей КоролевФото: пресс-служба ГИБДД РБ
В результате столкновения «Нивы» и «Лады» на трассе погиб подросток, а также пострадал ребенок.

По предварительным данным, вчера, 29 января, в Мелеузовском районе Башкирии на 6 км автодороги Мелеуз-Федоровка (вблизи с. Троицкое) произошло ДТП. Столкнулись встречные «Шевроле Нива», за рулем которой находился 51-летний житель Мелеуза, и «Лада Калина» под управлением 35-летней жительницы Салавата. Последняя ехала с двумя детьми. В результате аварии погиб ее сын 2008 г. р., дочь 2016 г. р. с травмами госпитализирована.

Фото:пресс-служба ГИБДД РБ

По данному факту Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РБ направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.

Напомним, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, еще 10 получили травмы. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2100 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.

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