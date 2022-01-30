В Башкирии «десятка» врезалась в лесовоз, двое человек пострадало

По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу лесовозу, у которого было преимущество.

Днем 29 января в Караидельском районе Башкирии на 108 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка произошло ДТП. Согласно данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 35-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110 предположительно при выезде на главную дорогу не уступил лесовозу «Volvo», у которого было преимущество. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 35-летняя пассажирка получили телесные повреждения. 39-летний водитель грузовика не пострадал. Начато разбирательство. Также отметим, что в республике накануне выходных автоинспекторы задержали более полусотни пьяных водителей.

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