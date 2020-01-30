Вероятный убийца ростовского депутата совершил самоубийство
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: flickr.com
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Полиция обнаружила тело человека, подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
Напомним, тела ростовского депутата и его жены обнаружил водитель, в их частном доме в Зернограде. Коллеги-депутаты отправили его домой к супругам, после того, как не дождались Алабушева на планерке.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В расследовании принимают участие лучшие криминалисты центрального аппарата СК и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Как сообщает RT, следователи обнаружили тело предполагаемого убийцы – 38-летнего местного жителя, покончившего с собой. По мнению следствия, мотивом убийства стала личная неприязнь.
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