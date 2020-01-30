В здании Госсобрания Башкирии стало плохо местному журналисту
Сегодня, 11:17ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: телеканал
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Журналист телеканала БСТ потерял сознание во время заседания Курултая Башкирии.
В Уфе сегодня, 30 января во время заседания Госсобрания –Курултая Башкирии корреспондент телеканала «БСТ» потерял сознание.
По информации UTV, 31-летний журналист потерял сознание в коридоре на втором этаже здания перед началом заседания.
Почувствовавшему плохо вызвали скорую помощь и поставили капельницу. Заседание началось уже после его госпитализации. Сегодня в обсуждении принимает участие глава Башкирии Радий Хабиров.
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