В Югорске мужчина угнал автомобиль и застрял на нем в снегу
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: torange.biz
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Югорска заявил в полицию об угоне автомобиля “ВАЗ-2106” в ночь на 23 января. Полицейским оперативно удалось установить личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 19-летний молодой человек.
Как сообщает издание muksun.fm, в момент угона злоумышленник был пьян. По словам самого молодого человека, он не захотел идти пешком домой и нашел незапертый автомобиль.
Тем не менее, из-за неблагоприятных погодных условий, автомобиль увяз в снегу. Тогда злоумышленник похитил аккумулятор, провода и насос из автомобиля. Он планировал их продать.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей