В Югорске мужчина угнал автомобиль и застрял на нем в снегу

Как сообщает издание muksun.fm , в момент угона злоумышленник был пьян. По словам самого молодого человека, он не захотел идти пешком домой и нашел незапертый автомобиль.

Тем не менее, из-за неблагоприятных погодных условий, автомобиль увяз в снегу. Тогда злоумышленник похитил аккумулятор, провода и насос из автомобиля. Он планировал их продать.