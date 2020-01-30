В Якутии перевернулся автобус с рабочими

Авария случилась на 1083-м километре федеральной автомобильной дороги «Колыма». Об этом информирует RNS.

По версии следствия, вахтовый автобус на базе автомобиля «КамАЗ» ехал сторону села Усть-Нера (Оймяконский район). В салоне транспортного средства находились рабочие. По каким-то причинам водитель автобуса не справился с управлением. Машина съехала с трассы и опрокинулась.

В результате ДТП травмы различной степени и тяжести получили 13 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Особенно сильные ранения получили трое человек. Их госпитализировали.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.