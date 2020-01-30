В центре Уфы женщина упала посреди дороги
Сегодня, 13:00ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: пресс-служба УФССП по РБ
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Сегодня, 30 декабря, приставы помогли спасти женщину из Уфы.
Жительница Уфы упала прямо посреди дороги на проезжей части в центре Уфы. Со ссылкой на УФССП «Башинформ» передает, что это произошло на пересечении улиц Революционной и Кирова.
К моменту, когда пострадавшую увидели приставы, вокруг нее собралась толпа людей. В тот момент сотрудники службы вышли на обход прилегающей территории здания.
Как выяснилось пострадавшая переходила дорогу, поскользнулась и не могла встать. Ее подхватили за руки сотрудники ГБР и перенесли в здание управления. Вскоре выяснилось, что женщине требуется медпомощь, потому на место происшествия вызвали скорую.
У женщины диагностировали серьезный перелом со смещением и увезли в больницу.
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