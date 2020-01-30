В центре Уфы женщина упала посреди дороги

Жительница Уфы упала прямо посреди дороги на проезжей части в центре Уфы. Со ссылкой на УФССП «Башинформ» передает, что это произошло на пересечении улиц Революционной и Кирова.

К моменту, когда пострадавшую увидели приставы, вокруг нее собралась толпа людей. В тот момент сотрудники службы вышли на обход прилегающей территории здания.

Как выяснилось пострадавшая переходила дорогу, поскользнулась и не могла встать. Ее подхватили за руки сотрудники ГБР и перенесли в здание управления. Вскоре выяснилось, что женщине требуется медпомощь, потому на место происшествия вызвали скорую.