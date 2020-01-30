В Башкирии воспламенилась и сгорела дотла автозаправка

Сообщение о произошедшем передали в МЧС по Башкирии. По информации спасателей горела операторская автозаправки. Начался пожар около полуночи, пламя удалось потушить за 30 минут.

Огонь успел распространиться к тому моменту на 30 квадратных метров, однако никто в пожаре не погиб и не пострадал. Всего для тушения пламени привлекли четыре единицы техники и 16 человек личного состава.