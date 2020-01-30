В Башкирии наледь с крыши упала на 11-летнего мальчика

В госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о случаях падения наледи и сосулек с крыш, которые произошли в течение января в Башкирии.

По информации пресс-службы ведомства, первый случай произошел 11 января в Салавате. В тот день большая сосулька упала 11-летнему мальчику на голову. Сообщается, что у ребенка были две серьезные раны на голове, одну из которых пришлось зашивать.

Спустя неделю, 17 января, подобный случай произошел уже в Уфе. В тот день на пожилую женщину упала наледь. Старушку доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.