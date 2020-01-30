В Башкирии 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летней девочкой
Сегодня, 18:08ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Против жителя Нефтекамска возбудили уголовное дело за секс с несовершеннолетней.
По данным «КП-Уфа», семиклассница вступила в половую связь с мужчиной по собственному желанию.
Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что это произошло в квартире у жителя Нефтекамска 8 декабря ночью. Сотрудникам правоохранительных органов об этом стало известно в середине января.
Мужчина полностью сознался в произошедшем и не стал отпираться, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Подозреваемый сейчас находится под стражей.
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