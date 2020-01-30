В Башкирии 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летней девочкой

По данным «КП-Уфа», семиклассница вступила в половую связь с мужчиной по собственному желанию.

Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что это произошло в квартире у жителя Нефтекамска 8 декабря ночью. Сотрудникам правоохранительных органов об этом стало известно в середине января.