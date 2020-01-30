В Башкирии 19-летний парень едва не замерз до смерти на трассе
Сегодня, 12:25ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Местный житель застрял на трассе Сибай-Акъяр 29 января.
В госкомитете по чрезвычайным ситуациям в Башкирии сообщили, что 29 января 19-летний житель республики попал в ДТП и застрял в одиночестве на трассе.
ЧП зафиксировано на дороге Сибай-Акъяр, водитель ехал за рулем Kia-Sportage. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел в кювет.
Когда на место происшествия доехали спасатели, выяснилось, что он едва не замерз до смерти. В тот момент температура опустилась до - 20°, начал заканчиваться бензин, из-за чего авто заводилось с трудом.
В настоящий момент жизни водителя ничего не угрожает, его доставили до ближайшего города.
В госкомитете порекомендовали водителям республики готовится к дальней дороге – запасаться бензином, зарядить телефон, брать с собой воду, еду и теплую одежду.
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