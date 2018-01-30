В Башкирии 31-летний нетрезвый сын угрожал матери убийством
Сегодня, 11:24ПроисшествияРустэм Башкирцев
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На мужчину заведено уголовное дело.
В Стерлитамаке женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пьяный сын размахивает ножом и угрожает убийством, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
У 31-летнего нетрезвого мужчины, который угрожал убийством, изъяли нож. Ему выдали подписку о невыезде. Заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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