В Уфе сотрудник автомойки разбил автомобиль клиента

Возбуждено уголовное дело.

Вчера в Кировском районе Уфы местный житель оставил автомобиль на автомойке, но вынужден был забрать его в другой части города после ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД по Уфе.

Владелец Лады Ларгус оставил на автомойке свой автомобиль вместе с ключами. Однако в половине второго ночи его разбудил звонок инспектора ДПС.

Как выяснилось позже, один сотрудников автомойки, будучи пьяным, решил прокатиться на автомобиле клиента. Однако далеко уехать не успел, не справившись с управлением, совершил столкновение с другим автомобилем.

На место ДТП приехали сотрудники ДПС, но виновник аварии не смог им предоставить документы.