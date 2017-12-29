В Уфе из-за таяния снега ограничили доступ к ледовым городкам

Ледяные фигуры начали таять из-за плюсовой температуры.

Температура воздуха в Уфе 29 декабря составит +1°C из-за чего в целях безопасности гражданам ограничат доступ на некоторые ледовые городки, сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас закрыт вход на ледовый городок на площади Ленина, в Затоне и в Демском районе города.