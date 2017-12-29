В Башкирии закрылась ледовая переправа на реке Белой

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Закрытие связано с повышенной температурой воздуха.
29 декабря из-за таяния льда и подъема уровня воды закрылась ледовая переправа на реке Белой в Бирске, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Сейчас администрация города Бирска и организаторы ледовой переправы устанавливают заграждения и не допускают технику и людей к водному объекту. МЧС предупреждает жителей о запрете выходить на неокрепший лед. Отметим, что сегодня, по данным синоптиков, преодолен 20-летний температурный рекорд.
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