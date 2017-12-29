В Башкирии столкнулись «Богдан» и «Ssang Yong»: два человека погибли

Авария произошла ночью в Иглинском районе.

Прошедшей ночью на трассе Алаторка-Охлебинино столкнулись «Богдан» и кроссовер «SsangYong», сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии. В результате аварии погиб 24-летний водитель Богдана, позже его пассажир скончался в больнице. В ГИБДД отметили, что погибший был лишён прав за вождение в нетрезвом состоянии в начале 2017 года.