В Башкирии столкнулись «Богдан» и «Ssang Yong»: два человека погибли
Сегодня, 10:30ПроисшествияКонстантин КлимовФото: пресс-служба ГИБДД РБ
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Авария произошла ночью в Иглинском районе.
Прошедшей ночью на трассе Алаторка-Охлебинино столкнулись «Богдан» и кроссовер «SsangYong», сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии. В результате аварии погиб 24-летний водитель Богдана, позже его пассажир скончался в больнице. В ГИБДД отметили, что погибший был лишён прав за вождение в нетрезвом состоянии в начале 2017 года.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых погибло два человека, ещё 15 получили ранения.
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